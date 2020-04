Omrop TIP: Dokudrama oer Anne Zernike by Fryslân DOK

De dea fan Jan nei noch mar fjouwer jier houlik wie in grut ferlies foar Anne. En it wie ek net maklik om wer as predikante oan it wurk te kommen. Se set har stúdzje teology troch. Oant de ein fan har libben soarge se derfoar dat de keunst fan har man altyd ûnder de oandacht bleau. Yn 2020 is it 100 jier lyn dat Jan Mankes stoarn is. Nei de simmer is yn museum MORE yn Gorssel in tentoanstelling mei alle topstikken fan Jan Mankes.