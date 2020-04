Corona yn flechtlingekamp hâldt Caroline Sandberg net tsjin

De flechtling dy't it coronafirus oprûn, is in man. Hy is fuortendaliks ôfsûndere, syn famylje ek. "Het kamp is nu afgesloten. Je kunt er sowieso niet uit en naar binnen kan alleen in beperkte mate om hulp te verlenen", fertelt Sandberg.

Alle frijwilligers en meiwurkers fan stifting Foodkind binne yntusken test en net ien fan harren wie besmet. It wurk kin dus trochgean, mar wol yn oanpaste foarm. "De vluchtelingen krijgen nu voedselpakketten van de overheid. Wij zorgen daarnaast voor een verspakket."

Nei hûs?

Sandberg gie nei Grikelân doe't se troch de coronamaatregels har cateringbedriuw yn Ljouwert slute moast. Se wit noch net hoe lang se yn Malakasa en Oinofyta, op in oere fan Athene, bliuwe sil. It kin wêze dat se begjin maaie nei hûs gean. "Maar vooralsnog blijven we hier, ik houd alles open."