Sosjale ôfstân op it wetter: "Oars moatte minsken út de boat stappe"

"We fernimme dat it minder drok op it wetter is as oare jierren", seit Bleeker, wylst hy mei syn kollega Ruud D'Heer yn in lyts boatsje stapt. "Mar we sjogge wol dat der noch in protte oerlêst is fan jongerein dy't te hurd farre."

Bleeker en D'Heer stappe op by it havenkantoar oan de Oppenhuizerweg en farre de hiele dei troch de binnengrêften fan Snits. "It falt ús op dat we dochs in tal meldingen fan oerlêst binne krije. We ha hjoed trije minsken in bekeuring jûn. Dan giet it benammen oer te hurd farren op it binnenwetter fan Snits. Dan belje de omwenners ús op. Dat bart my noch te faak, want ik wol dat dy minsken rêst hawwe."