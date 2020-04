Frysk stel nei twa wiken yn lockdown repatriearre út Súd-Afrika

It stel reizge begjin maart nei Súd-Afrika en op dat stuit wie der noch net it measte oan 'e hân, sa like it alteast. Healweis de reis feroare dat wol wat, mar der wie noch gjin yndikaasje dat de weromreis in probleem wurde soe. Dat barde op in alderlêste momint, sa fertelt Arie Stok.

Fan 'e list helle

"Wylst wy oan it yntsjekken wiene op de lofthaven yn Kaapstad. It fleantúch gie noch wol, mar wy waarden fan 'e list helle. Wêrom dat krekt barde, witte wy eins noch hieltyd net. Mar nei alle gedachten hie dat te krijen mei it feit dat wy in oerstap hiene."