Eksperts: "Banken moatte hoareka- en toerismebedriuwen helpe"

Guon bedriuwen ha hiel gau jild nedich, omdat der gjin ynkomsten binne. Sa moatte de salarissen fan april betelle wurde en yn maaie ek it fakânsjejild. Der driget dus in probleem op koarte termyn foar de bedriuwen, warskôget bygelyks Marjon Soepboer.

Sy is sektorspesjalist Recreatie en Toerisme by YnBusiness en hat in soad kontakten mei bedriuwen. De need is heech, mar it kontakt fan dy bedriuwen mei de bank is dreech.

"Provincie moet rol spelen"

"Het is treurig wat ik allemaal hoor over de relatie tussen ondernemers en banken. Bedrijven moeten daar nu aankloppen. Zelfs bedrijven die nog nooit de bank nodig hadden, omdat ze het met de eigen middelen wel redden. Maar voorschotten zijn nog niet binnen. Het is voor de sector wenselijk dat de provincie hierin een rol kan spelen."

De problemen binne ôfrune wike besprutsen yn in kommisjegearkomste fan Provinsjale Steaten. Deputearre Avine Fokkens sei dat sy de problemen by de banken oankaarte wol.