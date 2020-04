Fideodeiboek: "Het is heel ontroerend wanneer mensen elkaar weer zien"

Hoe hâldt in coronapasjint kontakt mei de famylje? Dat kin yn sikehûs Nij Smellinghe yn Drachten mei in iPad. Ferpleechkundige Lo Keers fertelt yn har vlog hoe bysûnder it is dat minsken wer kontakt ha, neidat se elkoar al wiken net sjoen of sprutsen ha.