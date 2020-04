LIVEBLOG: Maatregels by Fryske boubedriuwen fanwege coronafirus

Fryske boubedriuwen witte hieltyd better it paad nei de klanten wer te finen. De nijbouprojekten gean stadichoan wer troch en ek renovaasjewurksumheden nimme wer ta. Dêrfoar moat der wol handich omgien wurde mei it ferfier fan wurklju en materieel nei de bouplakken ta. Troch de rjochtlinen fan it RIVM moat sawol op it wurk as by de reis der nei ta de oardel meter ôfstân yn acht holden wurde.

Friso Bouwgroep út Snits hat sa'n fiifhûndert meiwurkers en mear as de helte dêrfan moat nei in bouplak ta. Se meie net mear mei-inoar yn in buske. It boubedriuw hat fan needs it weinpark útwreide mei sa'n tweintich ekstra buskes. By boubedriuw Dijkstra Draisma yn Dokkum en Boalsert is derfoar keazen om yn de buskes in plastic skot tusken de sjauffeur en de byriders te setten, sadat der dochs meardere minsken tagelyk yn ride kinne. In protte oare boubedriuwen freegje harren wurknimmers om mei de eigen auto nei it wurkplak te kommen