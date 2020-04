Coronanijs 11 april: Gjin nije stjergefallen, wol 22 nije besmettingen

Twadde peaskedei is foar de wen- en meubelbûlevaars altyd in topdei. Troch de maatregels yn ferbân mei it coronafirus is it dit jier oars as oars. Sikko Kapenga, eigener fan de wenbûlevaars yn Ljouwert en Wolvegea, ferwachtet minder drokte. De winkels binnen wol iepen, mar der sil tasjoen wurde op it tal besikers en ek nimme Kapenga en syn minsken maatregels om oardel meter ôfstân te hâlden.

Twivel, ja, dy wie der wol om iepen te gean, seit Kapenga. Der wie oerlis binnen de retailbrânsj en ek hat der oerlist west mei de gemeenten. "It RIVM fynt it ek goed, as wy de maatregels mar wol opfolgje. Dat dogge wy fansels. En dat hat ús it fertrouwen jûn om iepen te gean."