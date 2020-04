Boubedriuwen sette ekstra ferfier yn om trochbouwe te kinnen

Friso Bouwgroep út Snits hat sa'n fiifhûndert meiwurkers en mear as de helte dêrfan moat nei in bouplak ta. Se meie net mear mei-inoar yn in buske. "En dat is dus in probleem", seit Jan Keuning fan Friso Bouwgroep. "Meitsje we oars in soad gebrûk fan carpooling, mei meardere minsken yn ien buske, dat is no net mooglik. Dus ha we ús weinpark fan needs útwreide mei sa'n tweintich ekstra buskes, sadat elkenien no achter mekoar oan nei it wurkplak ride kin."