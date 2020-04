FIDEO: 'Dat minsken mear thúswurkje is posityf foar Fryslân'

It jout Fryslân kânsen, neffens Galema. "Mei it thúswurkjen is it minder in obstakel dat it measte wurk yn de Rânestêd sit. Yn de takomst kin it posityf útwurkje foar Fryslân."

'Krij alles wer oan de gong'

De toeristyske sektor krije hurde klappen yn de coronakrisis. By VNO-NCW krije se in protte telefoantsjes fan ûndernimmers. "Bedriuwen yn dy sektor moatte it yn in healjier fertsjinje, sis mar."

It mindere healjier hiene se krekt hân, de kommende moanne moast it gebeure. "En no krije se dit. Dus wy fine dat de lanlike oerheid sjen moat om de yntelliginte lockdown om te setten nei in tûke manier om alles wer oan de gong te krijen. Sa kinne dizze ûndernimmers en de meiwurkers dochs noch wat meipakke fan de simmer."