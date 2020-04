Fideodeiboek fan in famylje: nei skoalle foar materiaal en op kantoar húswurk meitsje

It coronafirus hat in soad gefolgen foar de famylje Lont út Ljouwert. Foar de rige 'Berjochten út it hert' hâlde se de takom tiid in fideodeiboek by. Heit Jetze en mem Anyke ha beide in eigen bedriuw, mar ha no ek fjouwer bern thús dy't se begeliede moatte mei it skoalwurk.