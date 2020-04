Jort Kelder reagearret: "Eigenlijk heb ik iets heel aardigs willen zeggen"

"Ik heb natuurlijk nooit willen beweren dat alle 80-plussers die te dik zijn niet behandeld mogen worden en dat die geen zorg zouden moeten krijgen", leit Kelder út. "Eigenlijk heb ik iets heel aardigs willen zeggen, maar dat pakt volledig verkeerd uit", beseft Kelder.

"Wat ik geprobeerd heb te beweren is: jongens, luister als je nou die risicogroepen goed kan identificeren op basis van de RIVM-rapporten. Dan zou je bepaalde groepen kunnen afzonderen, beschermen dus", seit Kelder.

"Dan komt er misschien een moment dat, wanneer de intelligente lockdown over is, we begin mei eens een keer dan het land enigszins kunnen gaan openen. Allemaal heel voorzichtig, want als je dat in een keer doet heb je weer een epidemie", sa seit Kelder.

Aardige reaksjes

Kelder hat neist in soad negative reaksjes ek in soad aardige mails krigen. "Ik ben al de hele week alleen maar e-mails aan het beantwoorden", seit de presintator. "Heel veel ondernemers die het ontzettend fijn vinden dat iemand het voor ze opneemt en zegt: luister wij liggen straks ook aan de intensive care. Voor ons mag ook aandacht zijn."

Neffens Kelder hat hy ek in soad brieven ûntfongen út de medyske wrâld. "Zowel van huisartsen als mensen van academische ziekenhuizen. Die zeggen ook je hebt wel een goed punt, want dit gesprek moeten we wel met zijn allen aangaan. Dat hoeft niet eens nu, want ik ben gewoon drie weken te vroeg geweest", sa seit Kelder.

Gjin spyt

Kelder hat lykwols gjin spyt fan syn útspraken. "Die stem mag gewoon gehoord worden, zonder dat we een tegenstelling creëren van: wij willen even geld verdienen en laat die oudjes maar verrekken. Daar doe ik ook niet aan, dat is natuurlijk een schijntegenstelling. Daar distantieer ik me van", sa seit Kelder.

"Dat mij dat nu in de schoenen wordt geschoven doet natuurlijk wel pijn, want dat is niet wat ik heb bedoeld te zeggen."