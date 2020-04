Arriva set masinisten en sjauffeurs yn by fersoargingshuzen

"We hawwe op dit stuit troch de 'afschaling' in tal minsken dy't wol tiid hawwe om oare dingen te dwaan", seit direkteur fan Arriva Anne Hettinga. "Doe it plan ûntstie wie der direkt in enoarm ethusiasme by Arriva. Doe ha we kontakt opnaam mei Noorderbreedte."

Ophef

Der ûntstie ôfrûne moanne ophef troch in stek wat pleatst waard by de tehuzen, om foar te kommen dat de minsken fan bûten kontakt ha koenen mei de pasjinten. No't it personiel fan Arriva der op ta sil sjen dat it besyk genôch ôfstân hâldt, is it foar famylje wer mooglik om mûnling kontakt te hawwen mei de bewenners.

"In bytsje tasicht hâlde op in freonlike manier. Sa as wy ek wend binne om mei ús rizigers om te gean", seit Hettinga. "Op in hiele soarchfâldige manier. Dêr bin ik wol grutsk op", sa seit Hettinga. Arriva sil der mei trochgean sa lang as de fersoargingstehuzen dat wolle.