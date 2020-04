Fryslân fan boppen: lit jo boadskip sjen

It plan foar de tocht is ûntstean by de Fryske boargemasters. Sy woene sjen oft se op ien of oare wize de Friezen in hert ûnder de riem stekke koene. De organisaasje fan LF2028 kaam mei it idee foar de tocht mei de helikopter en de drone. It is net nij. Yn België wurdt ek flein. Dêr filmet in drone minsken dy't in moaie boadskip bringe wolle yn de coronakrisis.

Spesjale rûtes troch de provinsje

Alle gemeenten yn Fryslân wurde oandien. De start is kommende woansdei, der wurdt in foar Fryslân histoarysk belangrike rûte flein seit projektlieder Lieuwe Krol fan LF2028: "We fleane op de earste dei de rûte dy't de Kanadezen 75 jier lien ôflein ha foar de befrijing fan Fryslân. Dêrneist fleane we ûnder oare oer De Slachte, de Alde Feanen en de Alvestêderûte."

Krekt as yn België freegje se ek hjir Friezen om mei in boadskip te kommen, seit artistyk lieder Marten Winters: "We roppe minsken op lâns de rûte dat te dwaan, mar net de regels te brekken. Dus net mei syn allen earne byinoar stean mar gewoan yn de eigen tún."