Bouboeren ha it dreech mei drûge en hurde grûn

"In pear buikes binne mear as wolkom", is it kommentaar fan Tineke de Vries fan LTO Noord. It ierappellân foar har pleats is sa hurd dat se mei in skeppe amper de grûn yn komt. "De grûn is beton gelyk. Mei de ierappels ha we noch wol wat tiid, mar oare gewaaksen kinne net wachtsje. It is lestich foar de boeren, mar it is op it stuit net ús grutste probleem."