SOS-needsinjaal op Aldehou foar flechtlingen op Grykse eilannen

Ljouwert stjoert sneontejûn om tsien oere jûns in SOS-needsinjaal út fan de Aldehou ôf. Doel dêrfan is om it regear derfan te oertsjûgjen om fuortendaliks flechtlingen fan de Grykse eilannen te evakuearjen, om in medyske en humanitêre ramp foar te kommen. De aksje is in inisjatyf fan kultureel ûndernimmers yn gearwurking mei LF2028 en #LeeuwardenProjections.