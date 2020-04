Larissa (17) al mear as twa wiken fermist; mooglik fêstholden yn Ljouwert

De 17-jierrige Larissa Sinnema wurdt al twa wiken fermist. It famke is op 27 maart fuortrûn út in soarchynstelling yn Hengelo. Larissa komt oarspronklik út Ljouwert. De plysje tinkt dêrom dat se dêr no is. Mooglik wurdt se tsjin har wil fêstholden.