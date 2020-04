GGD: Wer twa coronastjergefallen; 26 nije positive tests

Der binne mear positive tests as de ôfrûne dagen, mar der wurde ek mear minsken test. Margreet de Graaf fan GGD Fryslân: "De mensen die echt zwaar ziek worden en de grootste kans hebben om te overlijden zijn toch ouder. En ze hebben een kwetsbaar immuunsysteem of onderliggend lijden, zoals hart- en vaatziekten." Dy minsken hawwe in grutter risiko dat it firus by harren swierder ferrint. It is net sa dat oare minsken net gau siik wurde.

In soad soarchferlieners wolle neffens De Graaf test wurde, mar benammen soarchmeiwurkers dy't in soad mei coronapasjinten yn kontakt komme, wurde previntyf test. Ek minsken mei mylde klachten kinne no test wurde. "Zo kunnen we het zoveel mogelijk bij hen weghouden."