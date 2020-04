Transfer foar follybalster Hester Jasper nei Dútske topklup

Sportyf sjoen is it in grutte ferbettering; Sühl einige dit seizoen as lêste, wylst Stuttgart twadde waard. Jasper tekenet in kontrakt foar twa jier by Stuttgart.

Kommend jier wurdt Jasper har twadde seizoen yn it bûtenlân. Dêrfoar spile se by VC Snits. Har âldere sus Marrit spilet ek yn Dútslân, by Ladies in Black Aachen.