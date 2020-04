Boeren kinne fleis en sûvel net mear kwyt

Priis nei ûnder ta

Om't de fraach útfallen is, giet de priis fan molke en fleis nei ûnder ta. "Ik begryp dat ynkeapers in legere priis besykje te krijen, mar je moat je wol ôffreegje oft dat in goeie ûntwikkeling is. De molkepriis sil noch wol in pear moanne nei ûnderen ta gean, en dus hoopje ik dat Europa yngrypt. Oars krije we aanst wer bûterbergen om't wy ús spul net kwyt kinne."

Wiegersma hopet dus op stipe út Brusse wei. "Mar it soe moai wêze as it coronafirus ús aanst ferlit, dan kinne we wer normaal ús gong gean."