LIVEBLOG: Twa nije coronastjergefallen; Fryske jongerein is iensum

It coronafirus kaam yn Grut-Brittanje wat letter as by ús, mar yntusken binne se ús yn sifers dêr al fier foarby: 8.000 stjergefallen en 65.000 fêststelde besmettingen. Fries om utens Mona Smith-Kramer wennet yn High Wycombe, net safier fan London ôf. Sy hat astma en doart dêrtroch hast net nei bûten. "Allinnich om yn beweging te bliuwen. Myn man hellet de boadskippen, want ik kom net yn grutte supermerken. Dat doar ik net oan", seit Smith-Kramer.

De lieder fan Grut-Brittanje, Boris Johnson, hat in pear dagen op de intensive care lein. "Dan skrikke je dochs wol even", seit Smith-Kramer. Dêrnei kamen der in soad wylde ferhalen oer syn tastân, omdat it regear hast neat sizze woe. "Se behannele ús soms wol as bern. Wy binne folwoeksenen, we kinne it echt wol oan."

Hoelang't de krisis yn Grut-Brittanje noch duorje sil, wit fansels ek Smith-Kramer net. "It is wol eangstich. Je sitte yn in achtbaan, je komme der in kear wol wer út. Mar je witte net wannear."