LIVEBLOG: Gemeente Ljouwert slút fan it wykein hingplakken foar jongerein

De Gondelvaart op Wielen yn Drûgeham giet dit jier net troch. De 51e edysje fan it evenemint soe wêze op 18 en 19 septimber, mar neffens de organisaasje binne der tefolle ûnwisse faktoaren. In oantal groepen en buerten hat oanjûn dat it foar harren ûnmooglik is om letter te starten. Ek stiet de oardelmeterregel harren yn it paad om in gondel te bouwen.

Dêrneist wol de organisaasje de ûndernimmers, dy't it no ek dreech hawwe, no net freegje om sponsorjild. "Wij gaan nu de dingen die al vastgelegd waren annuleren en waar mogelijk nieuwe afspraken over maken", skriuwt de organisaasje yn in taljochting.