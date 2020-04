Coronanijs 10 april: 26 pasjinten op Fryske IC's, noch soad ûndúdlik oer firus

"Ik tocht dat it in hiele hurdnekkige gryp wie. Mar doe't ik by de dokter kaam, hat dy my fuortendaliks nei it sikehûs stjoerd. En dêr waard ik posityf test."

Sytze hat der goed in wike slim siik fan west. "By my wie it benammen spierpine", fertelt hy. "En it sykheljen slagge net goed. Ik hie fierstente min soerstof. Nei in pear dagen tocht ik: lit mar, ik kin net mear. Mar ik bin dochs wer better wurden."

De knop om

Nei sân of acht dagen gie de knop om en fernaam Sytze dat hy wer better waard. "Ik bin bliid dat ik der wer bin. Ik kin noch net in soad, mar ik wol oeral hinne."