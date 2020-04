Wettersteuring yn súdwesten provinsje: 10.000 húshâldingen troffen

Vitens hat witte litten dat der drok wurke wurdt om de wetterdruk wer oan de gong te krijen. De monteur is no op it plak om it lek op te sykjen, it hinget fan de kompleksiteit fan it probleem ôf hoe let it wer oplost wurde kin. Vitens hopet wol dat it yn de rin fan de nacht slagje sil, jout in wurdfierder oan.