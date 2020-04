Plysje pakt fertochte (15) twa strjitrôven by Jelsum: "Gjin ferbân mei saak Grijpstra"

Net de iennige fertochte fan berôvingen

Mei help fan kamerabylden kaam de plysje de fertochte op it spoar. De jonge wurdt op it stuit heard troch de plysje. Hy is net de iennige fertochte en mear oanhâldingen wurde dêrom net útsletten.

In 34-jierrige man út Ljouwert fytste op 29 jannewaris om healwei tsienen oer it fytspaad, doe't syn fytsketting losskeat. Hy stapte fan syn fyts om it euvel te ferhelpen en waard doe fuortendaliks oanfallen troch fjouwer oant fiif jongens. Se joegen him klappen en berôven him.

Op 18 febrewaris fytste in 22-jierrige man út de gemeente Ljouwert om kertier foar njoggenen oer itselde fytspaad. Ut it neat kamen der út de berm trije jonges. Sy foelen de fytser oan en joegen him klappen mei in stôk, wêrnei't hy ek berôve waard.