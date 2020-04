Lesjaan út in 'mancave' wei yn tiden corona

Fideobelje mei de bern

Sa besiket hy in pear kear yn 'e wike te beljen mei syn groep. Mar fan de trettjin bern fideobellet hy faak mei krekt wat mear as de helte. "Der binne in pear net berikber. Dy reagearje dan net. De âlden ek net. Dat is wol ferfelend. Guon learlingen wolle troch nei it mbû. Dy rinne no wol in efterstân op."

Milou is dosint op de basiskoalle De Pionier yn de wyk Techum yn Ljouwert. "Twee keer per dag bel ik met 18 leerlingen." Milou jout les oan groep 5 en alle learlingen binne der by it fideobeljen. "Ik regel huiswerk, dat staat elke dag klaar. En als ik werk, bellen we 's ochtends om negen uur een keer en 's middags weer. Zo houd je toch enige regelmaat."

Skoallen meie sels bepale hoe't se it dogge. "We hebben het goed voor elkaar op onze school. Iedereen helpt mee en de ouders denken mee. Dat is wel echt verschillend per school. Ik moet wel zeggen dat ik daar heel erg van geniet en er trots op ben."

Multitasken

Mei trije jonge bern is it somtiden bêst lestich thús. "Hier thuis moesten we de boel eerst wel op elkaar afstemmen. Wie zorgt voor de kinderen? Wie helpt met huiswerk? Wie helpt de kinderen met onderwijs op afstand? Het is multitasken. Als ik met de kinderen bezig ben, dan kan Pieter Dirk met zijn werk bezig zijn en andersom. Het lukt allemaal. Met kunst- en vliegwerk. En ik mag nu ook in mancave komen."