Learlingen en dosinten meitsje mûlkapkes en desinfeksjeguod foar buertsoarch

Brousel

Even fiederop is skiekundedosint Klaas Palma mei in alkoholysk brousel dwaande. Mar dit is net om op te drinken. "Nee, mar it is wol ús basis om desinfeksjemiddel te meitsjen."

It is foaral hângel dat er makket troch alkohol út âlde wyn te destillearjen. Palma hat hiele destillaasje-ynstallaasje boud yn it skoallokaal, dêr't wyn bobbelet en de alkohol yn ferskate buiskes ôffierd wurdt. Oan de ein komt der by de alkohol noch wat guod yn.

"Ik ha der wat in fersoargjnd stofke yn sadat it ek wat noflik fielt, want it makket faak wat skraal. En it hat ek noch in moai kleurke ek", seit Palma. Rôze, giel en grien, dat binne der ferskate kleurkes. Op it potsje stiet de namme fan de skoalle en 'Corona Campus'. Sa is yn alle gefallen dúdlik dat it middeltsje fan de skoalle komt. Palma moat der tsjinoan produsearje en docht graach in opropke, want hy kin noch wol wat âlde wyn brûke.