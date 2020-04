Fertochte (33) fan deadlike stekpartij Easterwâlde bliuwt langer fêstsitten

It Iepenbier Ministearje fertinkt de man fan moard of deaslach, mishanneling en bedriging. By it stekynsidint ôfrûne sneontemiddei kaam in 44-jierrige man út Bovensmilde yn Drinte om it libben. It slachtoffer waard swierferwûne oantroffen by in tankstasjon yn Easterwâlde.

De plysje hâldt der rekken mei dat de oanlieding foar it ynsidint yn de relasjonele sfear leit.