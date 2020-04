Edukative bijegreide yn Surhústerfean

It is fansels net allinnich foar de bijen. "Ek flinters, ynsekten en fûgels ha hjir ferlet fan," seit Gerrit Tuinstra fan Landschapsbeheer Friesland. Se meie hiel graach yn it sân harren nêst meitsje. "It wurdt dan in soarte fan bijehotel."



Mear as de helte fan alle 358 soarten bijen yn Nederlân wurdt neffens Lânskipsbehear Fryslân mei útstjerren bedrige. Te min iten is in grut gefaar. Doel fan de aksje is dan ek om te soargjen foar nije itenslokaasjes foar de bijen. Dy binne wichtich foar ús eigen itensfoarsjenning en foar de natuer.