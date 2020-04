Patyna siket namme foar âldereinkompleks yn âlde gemeentehûs Wommels

Yn it eardere gemeentehûs yn Wommels komme 18 apparteminten foar senioaren. Ek komt der in 'doarpskeamer' om inoar te moetsjen, sa is der ek plak foar aktiviteiten op it mêd fan wolwêzen. Bewenners hiere in appartemint en kinne ek in helpende hân krije as dat nedich is.

Minsken dy't in passende namme witte, kinne dy foar 15 maaie ynstjoere by Patyna.