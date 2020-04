Wetterskip pakt wâlskanten oan de eastkant fan de Langwarder Wielen oan

It giet om 1,2 kilometer dy't wer op de goeie hichte brocht wurde moat. De wurksumheden moatte op syn lêst healwei juny klear wêze. It wurk wurdt dien troch De Waard Grondverzet. It betsjut wol dat it fytspaad tusken de Tramwei en de Woudfennen tydlik net tagonklik is. Dat bart fan 20 april ôf en duorret oant healwei juny.

Op dit stuit hat it Wetterskip ferskate projekten rinnen om wetterkearingen oan te pakken. De kommende jierren wurdt der noch sa'n 250 kilometer opknapt.