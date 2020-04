Jillert Anema oer situaasje easyJet: "We moatte net nayf wêze"

Jillert Anema hâldt rekken mei in senario dat easyJet dermei ophâldt. Tagelyk makket hy him der gjin soargen oer. "We soene nayf wêze as we net mei in negatyf senario rekken hâlde, mar foar no is der gjin konkrete reden om te tinken dat se ophâlde." Team easyJet is de reedrydploech dêr't Anema trainer by is. De fleantúchmaatskippij fleant no lykwols net troch de coronakrisis.