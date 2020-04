Dit jier wol of gjin PC? Beslút falt op 1 juny

De Permanente Commissie seit dat dy alles wat betreft de útbraak fan it coronafirus mei belangstelling folget. Omdat alles noch hiel ûnwis is, is it noch net mooglik om in beslút te nimmen oer it wol of net trochgean fan de PC. As it wol kin, begjint de kaartferkeap op sneon 6 juny. De PC is dit jier op 29 july.