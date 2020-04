Winkels stadichoan mear iepen: "Bliid se wer tusken de boeken omskarrelje kinne"

Boekwinkel Van der Velde yn Ljouwert is ien fan dy winkel dy't wer iepen is, mar wol mei oanpassings. Der meie net mear as tsien klanten yn de winkel, in (ûntsmet) winkelkuorke is ferplichte en der is ienrjochtinsgekear sadat minsken inoar net tsjinkomme kinne. Fierders jildt yn de boekwinkel fansels ek it ferplichte oardel meter ôfstan hâlde.

De boekwinkel hat mei-inoar twa dagen ticht west, fertelt meiwurker Ronnie Terpstra. Se hawwe ek in skoftsje in ôfhelloket hân, mar doe't dat net mear feilich wie, is besletten dat ek te sluten. "It is belangryk dat wy wer iepen binne. Wy binne gjin webshop en de klanten binne bliid dat se wer wat omskarrelje kinne tusken de boeken", seit Terpstra.