GGD: Gjin nije coronastjergefallen, 28 positive tests

De 28 nije besmettingen binne mear as de dei derfoar, doe wiene der 25. It is dêrmei ek de heechste taname fan it oantal besmettingen yn 24 oeren yn Fryslân. Reden is dat it testbelied fan de GGD foar soarchmeiwurkers ferromme is. "Als je meer mensen test, is het logisch dat je meer besmettingen vindt. Dat speelt hier heel duidelijk een rol", seit Everhard Hofstra fan GGD Fryslân.

Neffens him sjogge we yn Fryslân in lytse stiging fan it oantal positive tests. "Tien tot twintig procent van de tests is positief, 80 procent negatief. Dat is goed nieuws voor de zorgcapaciteit, want dat betekent voor de plekken waar deze mensen werken dat ze sneller inzetbaar zijn."

Dochs moatte we ús hjir noch net ryk rekkenje. Der binne tongersdei gjin ferstjerrings meld, mar dat betsjut net dat der gjin persoanen ferstoarn binne oan de gefolgen fan it coronafirus. Hofstra: "Overlijdens worden niet altijd direct gemeld. Maar het kan ook zijn dat er mensen zijn overleden aan het coronavirus die niet zijn getest. Daar hebben we dan geen melding van gekregen."

Nije testlokaasje

De GGD test sûnt moandei yn in aparte tinte yn Ljouwert soarchpersoaniel op it coronafirus en stiet dêrfoar yn nau kontakt mei bedriuwsdokters. "We zitten nu nog onder de 100 tests, dus we hebben de capaciteit om verder op te schroeven. Vooralsnog gaat het redelijk." Oan de hân fan dy tests is der noch net in soad te sizzen oer de fersprieding fan it firus yn Fryslân. "We testen een specifieke populatie en dat geeft een vertekend beeld."

De besmettings wurde benammen en hieltyd mear fêststeld by bewenners en meiwurkers fan ferplegings- en fersoargingstehûzen. "Er worden maatregelen genomen om verspreiding in die tehuizen verder te voorkomen. Helaas zien we toch dat dat nooit 100 procent waterdicht is. We zien dat in Fryslân, net als in de rest van Nederland, toenemen."

Groepsymmuniteit

Jaap van Dissel fan it RIVM melde woansdei dat minsken dy't it firus hân ha en gjin of allinnich mylde klachten hiene mooglik net ymmún binne. Mar wat betsjut dat foar de groepsimmuniteit? Hofstra: "Van Dissel heeft gezegd dat we minder afweerstoffen in bloed zien bij mensen met milde klachten. Maar datgene wat je test, is niet de enige vorm van afweer die het lichaam heeft. Daar is meer onderzoek voor nodig."