Boargemaster Van Gent fan Skier: 'It eilân sil net fallyt gean'

Bysûndere posysje

Dochs is it in hurde klap foar de ûndernimmers. Neffens Van Gent sil it eilân net fallyt gean, mar moatte provinsje en Ryk wol sjen nei de bysûndere posysje fan de Waadeilannen, dy't foar hast 100 persint ôfhinklik binne fan toeristen. "De ondernemers kunnen dit wel een tijdje overbruggen, maar niet voor zo'n lange tijd", seit Van Gent dêroer. "Onze toeristenbranche ligt helemaal plat." Om de ûndernimmers fan Skiermûntseach temjitte te kommen, rôp de gemeente dêrom sels ek al inkelde maatregels yn it libben, lykas it foarútskowen fan de toeristebelesting.

Stipe jaan

Mei de útstjoering op de lokale stjoerder woe Van Gent net allinne de oprop dwaan, mar ek stipe jaan oan de eilânbewenners fan Skiermûntseach. " Het is ook belangrijk dat we goed contact houden met elkaar. Ik heb ervoor gekozen dat nu via de plaatselijke tv te doen."

In eilân sûnder toeristen, wylst it foarjier hieltyd moaier wurdt: dat moat wol efkes wenne. Van Gent: "Het eiland ligt er nu op z'n mooist bij. Het is een heel surrealistische sfeer, maar het is beter om het zo te laten. Als mensen van Schiermonnikoog houden, moeten ze zoveel mogelijk thuisblijven."