Adri de Boer sjongt foar leech Abe Lenstrastadion

Trûbadoer Adri de Boer wol op Goedfreed hiel Fryslân in hert ûnder de riem stekke mei in spesjaal optreden. De Boer spilet foar in leech Abe Lenstrastadion op It Hearrenfean in nûmer dat er spesjaal foar de gelegenheid skreaun hat. It hjit 'It is sa as it is', en dat is in útspraak fan fuotbaltrainer Foppe de Haan.