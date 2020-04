Smookferbod yn bosk en natuer Eaststellingwerf

Ien weismiten peukje kin de oarsaak wêze foar in grutte natuerbrân. De brân kin ek ûntstean trochdat de sinne op in stik glês skynt.

Yn Eaststellingwerf mei ek net mear stookt wurde yn de iepen loft. Yn eigen tún mei dat wol, mar bliuw by de fjoerkoer of de barbecue en set in amer wetter klear, advisearret de gemeente.