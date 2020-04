LIVEBLOG: Ofrûne 24 oeren gjin stjergefallen, wol 28 positive tests

Boargemaster Ineke van Gent fan Skiermûntseach makket har soargen oer it kommende peaskewykein. Se is benaud dat toeristen mei it moaie waar in dei nei it eilân komme wolle. Yn in taspraak op de lokale omrop die se nochris de twingende oprop om foaral net nei it eilân te kommen.

It nimmen fan it beslút wie foar har grif net ienfâldich. It is in hurde klap foar de ûndernimmers. Neffens Van Gent sil it eilân net fallyt gean, mar moatte provinsje en Ryk wol sjen nei de bysûndere posysje fan de Waadeilannen, dy't foar hast 100 persint ôfhinklik binne fan toeristen. "De ondernemers kunnen dit wel een tijdje overbruggen, maar niet voor zo'n lange tijd."