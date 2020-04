LIVEBLOG: Fryske evenemintebrânsj hat it dreech; jirpelmerk fersteurd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) warskoget foar altnerative coronatests. Ek moatte minsken har net weagje oan alternative behannelings sûnder wittenskiplike basis, want dy wurkje net, seit de ynspeksje. It giet om behannelings as it fêsthâlden fan bygelyks ealstiennen of elektroaden of homeopatyske middels.

"Al dit soort methodes zijn onbetrouwbaar en leveren een vals resultaat op", warskoget de ynspeksje. Allinnich tests dy't troch in dokter of de GGD útfierd wurde binne betrouber. Ek wiist de ynspeksje derop dat der noch gjin behannelings of medsinen binne tsjin it coronafirus.