Coronanijs 9 april: Winkels stadichoan mear iepen; ôfrûne 24 oeren gjin stjergefallen

Dit moat gjin seis moannen duorje, seit Corrie Oerlemans oer de sluting fan museum Belvédère yn Oranjewâld. It museum is, lykas alle musea yn Nederlân, ticht fanwege it gefaar op besmetting mei it coronafirus. Hoelang't de sluting duorje sil, is foarearst noch net bekend. Museum Belvédère stie der kwa jild net altyd like goed foar. Se besykje in bytsje in reserve op te bouwen, mar dat wurdt sa wol hiel dreech, seit Corrie Oerlemans.

It museum hat maatregels oankundige foar as it wer iepen mei. Sa komme der skermen by de kassa te stean en meie der net mear as tritich besikers tagelyk yn it museum wêze. Der is al in aparte yn- en útgong en dat makket it makliker dat de besikers inoar net hoege tsjin te kommen.