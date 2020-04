Hâldt de Fryske evenemintebrânsj de holle boppe wetter?

Eveneminten binne ôfhinklik fan in grut netwurk fan bygelyks technisy en taleveransiers, mar kinne dy de holle boppe wetter hâlde?

De Admiraliteitsdagen, Befrijingsfestival, Hemels Festival en Fries Straatfestival, it is mar in lytse greep út de festivals dy't net trochgeane dêr't Kootstra by belutsen is.

En dan is der noch Simmerdeis, Dokk'em Open Air, it Veenhoop Festival en Psy Fi dêr't it noch ûnwis fan is oft se trochgeane. "Yn plak datst wend bist om folút te organisearjen, bist no hiele dagen oan it annulearjen, needsenario's oan it meitsjen en de elk oan it delbêdzjen", fertelt Kootstra. "We hawwe al in soad ôfsizze moatten en dan hearst soms de wanhoop yn de stim fan taleveransiers sa as de lûd- en ljochtbedriuwen."