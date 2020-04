Frijwillich meidwaan mei corona-apps? "As minsken der belang by hawwe wolle se wol"

It kabinet makke tiisdei op in parsekonferinsje bekend dat twa apps de fersprieding fan it coronafirus ûnder kontrôle krije moatte. Dy binne noch yn ûntwikkeling, mar de earste soargen binne der al, want wat betsjut it foar ús privacy?

Superstrang

Dy apps kinne bêst wol in goed ding wêze, as wy ús dêrmei wer gauwer frij bewege kinne bûtendoar en nei it wurk kinne, seit lektor digitale ynnovaasje Job van 't Veer fan hegeskoalle NHL Stenden. Hy is net fuortendaliks benaud dat wy mei sokke apps in part fan ús privacy opjouwe. "Dat mei net, sa stiet yn de wet. En der wurdt yn Nederlân ek wol in soad oan dien. Hjir is it superstrang regele. Yn Aziatyske lannen bygelyks tille se der folle minder swier oan. "

Dûbeld gefoel

It hat wol wat dûbelds, is Van 't Veer fan betinken. "As de oerheid witte wol wêr't minsken binne, dan kin dat no al lang. Minsken binne ek aktyf op sosjale media lykas Facebook en Tiktok en se hawwe in TomTom yn de auto. Mar as it om de sûnens giet, binne minsken folle minder iepen. Dan spylje oare dingen mei. Miskien binne se benaud foar fersekeringen. "