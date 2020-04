Rjochtbank wurket no ek mei skermen lykas yn de supermerk

"Dat is een goede oplossing als er meerdere rechters in elkaars nabijheid zitten, dus daarom is de inrichting van het gebouw aangepast," seit Herman van der Meer, ynterim-presidint fan de Ljouwerter rjochtbank.

Neffens him is tachtich prosint fan de saken lanlik sjoen yn de ôfrûne tiid wol trochgien. "Mensen werken thuis, maar noodzakelijke zittingen zoals de zware strafzaak van Ruinerwold zijn wel doorgegaan."

"Bij een zitting van drie rechters en griffier is het niet mogelijk om anderhalve meter uit elkaar te zitten, de zaal is niet zo breed, dus daarom is plexiglas wel een oplossing."

De list mei ekstra urginte saken is lêsten wol útwreide. "Niet alle zaken hoeven op zitting worden behandeld. Soms volstaan partijen met een schriftelijke reactie. Ook worden zaken met een videoverbinding gedaan, maar in een ontslagzaak is het belangrijk dat de rechter de mensen fysiek ziet."