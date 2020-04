Steatsboskbehear slút fûgelsjochhutten

Natoergebieten iepen: Hâld dy oan de regels

By Opeinde is it Blotevoetenpad ôfsletten en ek de útsjochtoer op de Keale Dunen en it bûtensintrum by Appelskea binne ticht. De natoerkampearterreinen fan Steatsboskbehear bliuwe ek sletten foar besikers.

"Maar de natuurgebieden zijn wel open voor bezoekers", seit Manon van Wesel. "Hou je alleen aan de richtlijnen van het RIVM. Dus anderhalve meter afstand en geen groepsvorming."

Foar kommend peaskewykein is wer prachtich waar foarsein. Steatsboskbehear hâldt de natoergebieten ekstra goed yn de gaten. As it te drok is, wurde parkearplakken of natoergebieten ôfsletten foar publyk