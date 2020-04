Gertjan 'Grasjan' Hilarius fermakket him allinnich yn it Abe Lenstrastadion

It wurk ferfeelt gjin dei. Hilarius begjint moarns mei in rûntsje oer it fjild om te sjen hoe't it der byleit. Mei help fan in waarstasjon en oare apparatuer mjit er de tastân en gers en boaiem en beslút er wat er dy dei dwaan sil oan meanen en bereinen. Omdat de kompetysje no stilleit, is er al úteinset mei wurk dat oars ûnder it grut ûnderhâld falt.

"Je wolle in moaie tichte gersmatte hawwe, sadat der net te folle hynsteblommen en oar ûnkrûd yn waait. It iennichste foardiel fan dizze perioade sûnder fuortbal is dat de gersmatte der hiel moai byleit. De gersmatte is der yn alle gefallen klear foar om it seizoen ôf te meitsjen."