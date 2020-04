MCL Ljouwert skerpet maatregels fieder oan: noch mar ien oerke iepen foar besite

It besykoere op jûntiid is dêrmei skrast. Coronapasjinten of pasjinten dy't fertocht wurde fan corona meie hielendal gjin besite ûntfange.

It MCL hie earder al sein dat der noch mar ien besiker komme mei op in dei. Dat bliuwt ek sa.

As besikers ferkâlden binne of koarts hawwe meie se ek net yn it sikehûs komme. Ek meie besikers allinnich yn it MCL komme as sy út Fryslân, Grinslân, Drinte of de Noardeastpolder komme.