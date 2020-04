Stel út Amsterdam oppakt foar bankpasfraude yn Ljouwert

De plysje hat yn Ljouwert in jongeman en twa froulju út Amsterdam oanhâlden dy't besocht hiene om in bankpas te stellen fan in frou yn Ljouwert. De frou hie moandei in e-mail krigen, mei in warskôging dat har bankpas ferrûn wie. Yn de e-mail stie ek in link. Dêr hie se op klikt en har gegevens ynfolle.