Wer tsientallen tips by plysje oer dea Karin Grijpstra

Ien fan de suggestjes is dat der mooglik wat bard is mei de hûn, dy't se oan it útlitten wie. "Daardoor is er mogelijk ruzie ontstaan." De plysje sjocht nei twa senario's: "Het zou kunnen zijn dat iemand bekend was met haar en met haar patronen, dus wist dat ze vaker 's nachts de hond uitliet. De tweede mogelijkheid is dat ze op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was."

Dieder wie bekend yn de buert

Yn beide gefallen tinkt de plysje dat de dieder ien is dy't bekend is yn de buert. "We hebben uitgebreid gesproken met rechercepsychologen en profilers. Zij vertellen ons dat gezien de locatie en tijdstip het eigenlijk iemand zou moeten zijn die hier bekend is."

Hiele doarp praat deroer

It hiele doarp hat de útstjoering fan Opsporing Verzocht sjoen en elkenien hat it deroer, seit ferslachjouwer Auke Zeldenrust fan Omrop Fryslân. "Minsken wiene der al mei dwaande, mar no fansels hielendal."