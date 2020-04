SNN: Miljoen foar ynnovative corona-oplossings

It jild foar de 'covid-19-subsydzje' komt út it Europeesk fûns foar regionale ûntwikkeling EFRO. Yn dizze perioade fan sûnenskrisis troch it coronafirus is der driuwend ferlet fan nije mooglikheden it firus oan te pakken, neffens it SNN. Undernimmers en kennisynstellingen binne of wolle oan 'e gong mei ûndersyk om oplossingen te finen en dêrfoar kinne se subsydzje oanfreegje.